День вышиванки 2018: как в Украине будут отмечать праздник украинской культуры

УНИАН выяснил, в каких праздничных мероприятиях на День вышиванки смогут принять участие украинцы.

Завтра украинцы и друзья Украины во всем мире будут отмечать День вышиванки, посвященный украинской культуре и традициям.

Приобщиться к празднику, который ежегодно приходится на третий четверг мая, совсем не сложно. Достаточно прийти в украинской вышитой рубашке на работу, учебу или одно из запланированных на 17 мая праздничных мероприятий.

УНИАН выяснил, в каких праздничных мероприятиях на День вышиванки смогут принять участие жители крупных украинских городов, выделив самые масштабные и самые креативные из них.

День вышиванки в Киеве

Мегамарш вышиванок 19 мая

Где и когда: 19 мая, станция метро «Золотые Ворота»

Традиционный «Мегамарш вышиванок» в этом году должен состояться 19 мая. Нынешняя акция, как сообщается, станет уже двадцатой – юбилейной. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к маршу, прибыв в вышиванке к Золотым Воротам в 11:00.

Согласно маршруту, участники марша пройдут через Софиевскую и Михайловскую площади, Андреевский спуск и Контрактовую площадь.

Киевский метрополитен по случаю праздника будут бесплатно пускать в метро пассажиров в вышитой рубашке. Правда, не весь день, а только с 8 до 11 утра, и не на всех станциях, а только на шести: "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Золотые ворота", "Лыбедская", "Университет" и"Арсенальная".

Праздничный концерт в Национальной филармонии Украины

Когда:17 мая

Ко Всемирному дню вышиванки Национальный академический духовой оркестр Украины подготовил концерт «Думы мои, Думы!». Организаторы призвали слушателей приходить в вышитых рубашках. На концерте, как сообщается, будет представлено две премьеры: буковинца Александра Бродовинского и молодого композитора родом из Ивано-Франковска Эдварда Кравчука. За дирижерским пультом - Виктория Жадько.

«День вышиванки» в Национальном музее украинского народного декоративного искусства

Когда:17 мая

Национальный музей украинского народного декоративного искусства подготовил к празднику музейную сборку украинской вышивки XVII — XX веков. В течение дня будут каждый час проводиться экскурсии «Главное о сорочке за 15 минут». В 13:00 состоится тематическая экскурсия «Красивенько в белых сорочках...». А в 15:00 – презентация новой экспозиции «Художественная вышивка XVII – начала ХХ вв».

"Чоловіча Nоша": выставка традиционной мужской одежды

Где и когда: Музей Ивана Гончара, с 10 по 8 июля

С 10 мая по 8 июля в Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» проводится выставка традиционной мужской одежды «Чоловіча Nоша».

В украинском музейном пространстве впервые представили выставку традиционной украинской мужской одежды конца XIX - середины ХХ века. В рамках экспозиции представлены традиционная одежда мальчиков и подростков, женихов и невест, зрелых мужчин и мужчин пожилого возраста. История одежды дополняется предметами быта и уникальными древними фотографиями из художественного историко-этнографического альбома Ивана Гончара "Украина и Украинцы".

Выставка предполагает также серию интерактивных экскурсий для детей, лекций по изучению мужской одежды и демонстрационных мастер-классов по пошиву народных образцов мужских рубашек и брюк.

Акция «Вышиванка летит в странствия»

Где и когда: аэропорт «Борисполь» и другие международные аэропорты Украины, с 11:00

Ко Всемирному дню вышиванки в украинских аэропортах проведут уникальную информационную акцию «Вышиванка летит в странствия».

При пересечении границы на паспортном контроле пограничники будут вручать всем иностранцам информационные буклеты о празднике Всемирного дня вышиванки, традициях ношения этнической одежды и ее значении для украинцев, чтобы ближе знакомить мир с украинской культурой.

Две вышиванки подарят маленьким иностранцам.

День вышиванки в Черновцах

На «родине» Дня вышиванки должен состояться ряд праздничных мероприятий.

Официальное открытие Дня вышиванки и мурала «Заставненский красавица»

Где и когда: улица Университетская, 24, 13:00

На одной из улиц Черновцов ко Дню вышиванки будет открыт новый арт-объект. В открытии примут участие художники, меценаты и представители власти.

Празднование Всемирного дня вышиванки совместно с «Черновцы Фэшн викенд»

Где и когда: улица Ольги Кобылянской, 5 – 15:00

Представители индустрии моды, власть и волонтеры готовят богатую праздничную программу: етнопоказы, благотворительная ярмарка, мастер-классы, презентация этноигры «Пам'ятайко».

День вышиванки в Днепре

Жителей и гостей Днепра 17 мая ожидает богатая праздничная программа и этнофестиваль. Запланировано, в частности, проведение праздничного концерта, на котором в вышиванках будут танцевать зумбу. Мероприятия пройдут на площади Героев Майдана, начало - в 17:00.

Днепрян также приглашают присоединиться к созданию уникального оберега для бойцов с Востока страны: одеяла из лоскутков, которые будут вышивать сами жители.

Кроме того, 19 мая в городе презентуют гигантскую рубашку с вышитым узором и зарегистрируют соответствующий национальный рекорд.

День вышиванки: Харьков

В Харькове по случаю праздника независимо состоится сразу два марша с вышиванками: Вышиванковое Шествие, и Парад Вышиванок

Сбор на Вишиванковое шествие запланирован на 16:00, на Площади Конституции возле монумента Независимости Украины. Парад Вышиванок должен состояться позже – в 19:00. Участники будут собираться в 17:30 на Площади Свободы.

День вышиванки в Одессе

Одесский «мегамарш вышиванок»

Где и когда: 19 мая, 13:00, встреча возле гостиницы «Пассаж» на Дерибасовской

На 19 мая (суббота) в Одессе запланировано проведение XI шествия в вышиванках. Организаторы обещают увеличенный маршрут и «сюприз от оркестра и хора ВМД Украины». А кроме того – всеукраинский день уличной музыки.

В 18:00 организаторы «Вышиванкового фестиваля» также готовят в одесском хабе "Гостинная" показ патриотического фильма "Наследие нации"

День вышиванки празднуют во Львове

Во Львове еще 12 мая стартовал третий фестиваль вышиванки, в рамках которого проводятся флешмобы, мастер-классы и благотворительные ярмарки.

17 мая в 14:00 (проспект Свободы перед Оперным») гостей фестиваля будут угощать гигантским куском (кондитерское изделие из коржей – ред.).

Кроме того, планируется показ национальной одежды других народов, благотворительная вечеринка в Fashion club и патриотический концерт от бойцов АТО, гостями которого станут Наталка Карпа, София Федина, группы Мэри, Йорий Клец, Шестое чувство и другие.

Ранее УНИАН рассказывал об истории и традициях Дня вышиванки - праздника, посвященного украинской культуре и традициям. Праздничные акции, посвященные украинской вышитой рубашке, проводятся не только в Украине, но и далеко за ее пределами – в странах Европы, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Австралии, и тому подобное.