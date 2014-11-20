Завтра в Украине снова обещают гололедицу, ледяной дождь и сильный ветер

Там, а также на юго-западе ожидаются дождь, местами с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица. Штормовой ветер будет господствовать в южной части и на востоке, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха ожидается в пределах ночью от 4 тепла до 4 мороза, в Крыму до 8 тепла, днем от 2 мороза до 8 градусов тепла.

В западной части ожидаются мокрый снег и дождь, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью и днем 0+5 градусов.

В северных областях будет преобладать сухая погода, лишь местами туманы и морось. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.

В центральных областях мокрый снег и дождь, местами гололед ожидаются только в Винницкой области. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

На востоке Украины - без осадков, на дорогах гололедица, сильный ветер. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем 0+6 градусов.

В южной части в Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму - дождь, местами возможен мокрый снег, гололед, сильные осадки. Температура воздуха ночью 0+5, днем 2-8 тепла.

В Киеве осадков не предвидится, возможны туманы и морось. Температура воздуха ночью 0-3 градуса мороза, днем 0-3 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный и восточный, 5-12 м/с, на востоке и юга местами порывы 15-20 м/с.