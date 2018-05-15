В МВД анонсировали обнародование данных о российских системах диверсий в соцсетях

Представитель МВД призвал журналистов и блогеров адекватно воспринимать мощные информационные способности страны-агрессора и не помогать воевать против собственного государства.

Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины вскоре обнародуют результаты работы по раскрытию системы масштабных информационных диверсий в соцсетях, которые управляются из Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Facebook заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

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"Сейчас киберполиция расследует и вскоре обнародует результаты работы по раскрытию системы масштабных информационных диверсий в соцсетях, управляемых из страны-агрессора РФ. Цель - широкое распространение в соцсетях именно такой грязи, производство которой поставил на поток Вышинский (задержанный сегодня руководитель РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский - УНИАН)", - написал он.

Также Шевченко призвал журналистов и всех патриотических блоггеров "адекватно воспринимать мощные информационные возможности агрессора и не помогать ему воевать против собственного же государства".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, в СБУ сообщили, что совместно с прокуратурой АРК раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.

Представитель СБУ Елена Гитлянская в комментарии УНИАН заявила, что правоохранители проводят следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. По ее словам, также задержан журналист РИА "Новости Украины" Кирилл Вышинский.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму делал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма».

После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский при поддержке еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По словам заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из РФ 53 тыс. евро. Кононенко уточнил, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщение Вышинскому о подозрении в государственной измене.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет "меры взаимности" в ответ на действия СБУ против РИА "Новости Украина".