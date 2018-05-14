В Кривом Роге за песню о россиянах, воюющих в Сирии, уволили чиновника райсовета

По данным органа самоуправления, с должности была уволена заведующая отделом культуры райсовета.

В Кривом Роге из-за исполнения на мероприятиях 9 мая песни, посвященной солдатам России, которые воюют в Сирии, уволили чиновника райсовета.

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Информацию об этом радио Свобода подтвердили в Центрально-Городском районном совете. По данным органа самоуправления, с должности была уволена заведующая отделом культуры райсовета Валентина Игнатова. Пообщаться с самой уволенной с должности журналистам не удалось.

В то же время, по данным местных СМИ, песня «Верните память», посвященная солдатам России в Сирии, на мероприятиях 9 мая в Кривом Роге прозвучала еще в двух районах города – Металлургическом и Саксаганском, в одном из них она звучала в переводе на украинском языке. Радио Свобода обратилось с информационными запросами в оба райсовета.

По информации местных СМИ, на мероприятии в Кривом Роге, где звучала песня, написанная официальным представителем МИДа России Марией Захаровой, присутствовал мэр города, чиновники, ветераны, школьники.

В Центрально-Городском районном совете Кривого Рога пояснили, что программу празднования составляли, «учитывая тематику мероприятия». «Основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическом содержании песен, направленном на сохранение памяти о погибших героях, которые отдали свою жизнь за свою страну, и чествовании ветеранов Второй мировой войны», – заявили в райсовете.