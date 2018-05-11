В Кривом Роге прокомментировали исполнение перед ветеранами 9 мая песни, посвященной солдатам РФ в Сирии

Власти Кривого Рога прокомментировали исполнение 9 мая песни, посвященной солдатам России в Сирии.

Песни во время официальных мероприятий 9 мая в Кривом Роге выбирали, исходя из их "тематического содержания".

Об этом сообщили Радио Свобода в Центрально-Городском районном совете Кривого Рога 11 мая в ответ на информационный запрос.

Он касался исполнения песни "Верните память" о российских солдатах в Сирии, которая прозвучала во время официальных в Кривом Роге 9 мая, когда отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В ответе, подписанном и.о. председателя – заместителем председателя Центрально-Городского районного совета Кривого Рога Сергеем Логвиновим, говорится о том, что программу празднования в райсовете составляли, "учитывая тематику мероприятия".

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"Основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическом содержании песен, направленный на сохранение памяти о погибших героях, которые отдали свою жизнь за свою страну, и чествовании ветеранов Второй мировой войны. Поэтому информация по поводу проведения мероприятия, которая есть в социальных сетях и СМИ, носит субъективный характер и не соответствует основной цели мероприятия", – заявили в райсовете.

Народный депутат Константин Усов на своей странице в Facebook сообщил, что обратился к председателю СБУ Василию Грицаку с требованием провести проверку инцидента.

"Требую установить должностных лиц органов местного самоуправления, которыми был разработан и согласован сценарный план данного мероприятия", – написал Усов.

В СБУ журналистам сообщили, что его запрос будет обработан в течение пяти дней.

В то же время в Криворожском городском отделе полиции заявили, что в полицию с заявлениями о песни пока никто не обращался. По данным правоохранителей, на мероприятиях 9 мая в Кривом Роге зафиксирован лишь один инцидент: женщина с "георгиевськогой лентой", на нее составили админпротокол.

В мэрии Кривого Рога сообщили, что ответственным за мероприятие был Центрально-Городской райсовет города и от комментариев отказались.

Напомним, в Кривом Роге на церемонии празднования 9 мая была исполнена песня "Верните память", посвященная российским солдатам в Сирии, написанная официальным представителем МИД России Марией Захаровой.