В трех областях из-за непогоды обесточены 155 населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в ночь на 20 ноября в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, гололед) из-за срабатывания систем защиты линий электропередачи произошло обесточивание 132 населенных пунктов в трех областях . В Житомирской области без электроснабжения остались 86 населенных пунктов, в Киевской - 25 населенных пунктов, из них 12 частично и в Винницкой - 21 населенный пункт.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября аварийно-восстановительными бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение 72 населенных пунктов, обесточенных в ночь на 19 ноября в результате сложных погодных условий в восточной части Запорожской области.

По состоянию на 7 часов 20 ноября в Запорожской области остаются обесточенными 23 населенных пункта, в том числе 11 – частично. В работах по восстановлению электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.