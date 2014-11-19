Боевики "ДНР" захватили заповедник под Мариуполем

Заповедник «Хомутовская степь», являющийся центральным отделением Украинского государственного степного естественного заповедника, был захвачен представителями самопровозглашенной "ДНР", сообщает 0629.

«Сегодня мы выезжаем из заповедника в Куйбышево Запорожской области, где располагается другое отделение Украинского степного заповедника – Каменные могилы», там будем продолжать свою работу», - сообщили изданию научные сотрудники «Хомутовской степи».

По их словам, боевики «национализировали» заповедник и под дулами автоматов заставили всех сотрудников покинуть свои рабочие места.

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«Они оставили там своих людей, которые нам даже документы не отдали, так что в Запорожскую область переезжает статус заповедника «Хомутовская степь», а земля остается здесь», - говорят сотрудники заповедника.

Напомним, статус заповедника «Хомутовская степь» получила в 1926 году, ее территория занимает 1028 га. Здесь находятся три кургана и скопления старых поселений сурков. Здесь растут 604 вида цветочных растений и папоротников - трав, кустарников и деревьев. В заповеднике зарегистрировано также 59 видов мхов, 46 - лишайников и свыше 270 грибов. Разнообразна фауна заповедника: волк, лиса, енотовидная собака, заяц, хомяк, байбак, суслик, полевка, мыши, хорек, ласка, ящерица, полоз, медянка, уж, гадюка степная, жабы, лягушки и т.д. Пернатый мир Хомутовской степи представлен более 80 видами птиц.

В Хомутовской степи в рамках научного эксперимента проводятся работы по разведению коней и их выпасу.