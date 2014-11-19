Боевики "ДНР" захватили заповедник под Мариуполем
Вооруженные боевики заставили сотрудников заповедника "Хомутовская степь" покинуть рабочие места.
Заповедник «Хомутовская степь», являющийся центральным отделением Украинского государственного степного естественного заповедника, был захвачен представителями самопровозглашенной "ДНР", сообщает 0629.
«Сегодня мы выезжаем из заповедника в Куйбышево Запорожской области, где располагается другое отделение Украинского степного заповедника – Каменные могилы», там будем продолжать свою работу», - сообщили изданию научные сотрудники «Хомутовской степи».
По их словам, боевики «национализировали» заповедник и под дулами автоматов заставили всех сотрудников покинуть свои рабочие места.
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«Они оставили там своих людей, которые нам даже документы не отдали, так что в Запорожскую область переезжает статус заповедника «Хомутовская степь», а земля остается здесь», - говорят сотрудники заповедника.
Напомним, статус заповедника «Хомутовская степь» получила в 1926 году, ее территория занимает 1028 га. Здесь находятся три кургана и скопления старых поселений сурков. Здесь растут 604 вида цветочных растений и папоротников - трав, кустарников и деревьев. В заповеднике зарегистрировано также 59 видов мхов, 46 - лишайников и свыше 270 грибов. Разнообразна фауна заповедника: волк, лиса, енотовидная собака, заяц, хомяк, байбак, суслик, полевка, мыши, хорек, ласка, ящерица, полоз, медянка, уж, гадюка степная, жабы, лягушки и т.д. Пернатый мир Хомутовской степи представлен более 80 видами птиц.
В Хомутовской степи в рамках научного эксперимента проводятся работы по разведению коней и их выпасу.