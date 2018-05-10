"Пакеты уберите на**й!": "Интер" в очередной раз "отличился" (видео)

В сети веселятся над оператором, требующим от старушек убрать пакеты из кадра.

Появилось короткое видео, на котором показаны несколько секунд подготовки к прямому включению журналиста телеканала "Интер" Яна Иванишина с акции "Бессмертный полк" в Киеве.

Запись опубликована в YouTube-канале Skrypin.ua. Включение было в рамках утреннего телемарафона "Наша победа" 9 мая с места начала акции – возле метро "Арсенальная" в Киеве, передает "Детектор медиа".

На видео слышно, как оператор телеканала кричит женщинам, находящимся в кадре рядом с журналистом: "Пакеты уберите на*уй!".

"За восемь секунд показать, как работает телеканал "Интер"? Та запросто!", - подписано видео, которое, по всей видимости, является фрагментом стрима телеканала Романа Скрыпина UMN.

В комментариях интернет-пользователи отметили, что "новый мем родился".

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Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале «Интер», в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.