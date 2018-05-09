В Житомире в торжествах ко Дню Победы приняли участие около тысячи человек (фоторепортаж)

Для участников празднования действовала полевая кухня. Охрану общественного порядка обеспечивали работники полиции.

В Житомире в торжественном шествии по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и в возложении цветов к Монументу Славы приняли участие около тысячи человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония началась в 10.00 на площади Победы.

Участники мероприятия прошли к Монументу Славы. В руках они держали национальные флаги. У монумента представители Совета церквей Житомирщины провели совместный молебен за погибших во Второй мировой войне украинцев и за мир в государстве, после чего состоялось возложение цветов. В нем приняли участие руководитель аппарата Житомирской ОГА Алексей Шатило, представители городской власти, народные депутаты, ветераны Второй мировой войны, военные, молодежь и представители различных церквей.

Для участников празднования действовала полевая кухня. Охрану общественного порядка обеспечивали работники полиции.