Правоохранители установили заграждения у входа на Аллею Славы, где у монумента Неизвестному матросу традиционно проходят мероприятия.

В Одессе в полицию доставили двух человек с георгиевскими лентами, обнаруженных на Аллее Славы.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко пришло большое количество людей по случаю 73-й годовщины со Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Правоохранители установили заграждения у входа на Аллею Славы, где у монумента Неизвестному матросу традиционно проходят мероприятия. Всех пропускают через фильтрационный пункт с рамкой, проверяя металлоискателем.

Утром здесь сначала прошли официальные мероприятия, в которых приняли участие председатель Одесской ОГА Максим Степанов, мэр Одессы Геннадий Труханов, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, несколько депутатов, представители различных воинских подразделений, силовых структур, духовенства, депутатского корпуса, ветераны и т. д. Во время церемонии прозвучал Гимн Украины, оружейный залп. К монументу возложили цветы.

На аллею также пришли участники акции «Бессмертный полк», которая началась после окончания официальных мероприятий.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, на Аллее Славы полицейские обнаружили женщину с георгиевской лентой.

«Для проверки и предоставления объяснений указанную гражданку пригласили в отдел полиции», - сообщили в главке.

Затем с аналогичным атрибутом был обнаружен мужчина. Его выявили полицейские группы превентивной коммуникации. Для проверки и дачи объяснений его также пригласили в отдел полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 9 мая общественный порядок в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко и расположенной в нем Алле Славы обеспечивают около 1 тыс. правоохранителей.

В 2017 году здесь произошло несколько столкновений между антимайдановцами и украинскими патриотами.