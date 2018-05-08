Самые мощные за год: Украину в мае накроют магнитные бури

Серьезную магнитную бурю стоит ожидать 17 мая, это может отразиться на самочувствии многих людей.

Украину в мае накроют магнитные бури, они будут самыми мощными в этом году.

Телеканал "Украина" отмечает, что с 11 по 17 мая украинцев ждут мощные магнитные колебания. Как сообщает Tochka.net, магнитные колебания ожидаются 6, 8, 9, 10, 18 числа. Небольшая магнитная буря возможна 7 мая, а вот более серьезная – 17 числа.

Как известно, это может отразиться на самочувствии многих людей. Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу.

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В дни магнитных бурь людям следует быть более бдительными к своему здоровью – врачи рекомендуют больше отдыхать, пить мятный чай и гулять на свежем воздухе.

Не рекомендуется переутомлять себя в спортзале, нервничать или недостаточно спать.

Также специалисты рекомендуют на это время отказаться от алкоголя и курения, а также наладить систему питания: откажитесь от жирной и тяжелой пищи, избегайте продуктов, которые способствуют задержке жидкости в организме (соленое и копченое).