Завтра в Украине будет мокрый снег и гололедица

Температура воздуха будет низкой, ночью 0-6 мороза, днем от 3 мороза до 4 тепла.

Об этом пишет сайт opogode.

В западной части ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0+ 5, днем +4+9, на Закарпатье до +10 градусов.

В северных областях будет преобладать неблагоприятная погода, снег, мокрый снег и дождь, порывистый ветер, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0-6 градусов мороза, днем от 3 мороза до 4 тепла.

В центральных областях снег, мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 4 мороза, днем -1 + 4 градуса.

На востоке Украины снег, мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица, сильный ветер. Температура воздуха ночью 0-6 градусов мороза, днем 0+6 градусов.

В южной части мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -2+5, днем 2-7 тепла, в Крыму до 9-11 градусов тепла.

В Киеве ожидается влажная холодная погода, снег, мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1-3, днем 0 + 3 градуса.

Ветер в Украине - юго-восточный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.