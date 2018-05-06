Савченко будет защищать бывший адвокат Штепы и «Топаза»

Новому защитнику, как утверждается, отказывали в доступе к клиенту.

Адвокатом народного депутата Надежды Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в правительственном квартале, стал Александр Шадрин.

Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Алексей Шевчук.

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По его словам, Шадрин принял защиту Савченко 5 мая.

«Сегодня с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы. Впереди очень много работы , но мы верим в работу партнера, ведь на его счету много победных дел», - отметил Шевчук.

На обнародованном в Facebook видео можно видеть, что Шадрина и сестру Надежды Савченко Веру не пускали в СИЗО, аргументируя тем, что в изоляторе санитарный день.

По словам Шевчука, сейчас защита готовит заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту.

Как сообщает «Украинская правда», Шадрин ранее защищал, в частности, одиозная экс-мэра Славянска Нелю Штепу, экс-нардепа от запрещенной Компартии Украины Аллу Александровскую и "антимайдановца" Гната Кромского, известного под прозвищем "Топаз".

Савченко и переговорщик Александр Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственном перевороте.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента. 22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога. Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины. 17 апреля Савченко прошла допрос с помощью полиграфа в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.