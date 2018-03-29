Савченко заявила, что она и Рубан не могли совершить государственный переворот

Депутат в Апелляционном суде прокомментировала обвинения в подготовке государственного переворота.

Подозреваемая в подготовке терактов и захвате государственной власти народный депутат Надежда Савченко заявляет, что она и руководитель ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан не могли совершить государственный переворот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Савченко сказала на заседании Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы адвокатов на решение суда первой инстанции о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Савченко прокомментировала обвинения в подготовке государственного переворота: «Давайте будем смотреть, что государство - это исключительно Банковая (где расположена Администрация президента Украины - УНИАН), Кабмин, Верховная Рада, и это все органы и институты, которые обеспечивают жизнедеятельность государства, то есть все районные, областные, городские суды, райотделы, отделы СБУ, все мэрии - это все государство».

«Два человека - Рубан и Савченко, и даже еще там четыре «забрендированных» свидетеля, которых прокуратура пытается мне инкриминировать, никак не могли захватить все государственные органы всей государственной власти по всей Украине», - добавила Савченко.

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«Мне очень жаль, что украинская власть, пришедшая ценой жизней Небесной сотни, ценой воли народного восстания и Майдана, не захотела утвердить право людей на устранение каждой преступной власти», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.