Жестокое убийство американского священника в Одессе: суд арестовал подозреваемых

В убийстве проповедника подозревают выходцев из кавказского региона.

В Одессе суд взял под стражу двух подозреваемых в убийстве американского проповедника, которое произошло в конце апреля.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, мера пресечения в виде содержания под стражей избрана судом на этой неделе.

Во время следствия правоохранители установили, что погибший - 70-летний проповедник-иностранец, который прибыл в Одессу с миссией от одной из религиозных конфессий. Обстановка в арендованном миссионером доме, где обнаружили его тело, была нарушена. Пострадавший был связан, на теле - явные следы пыток.

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Совместно с работниками прокуратуры и СБУ полицейские установили круг лиц, с которыми общался американец, который временно проживал в Одессе. В их числе оказался и ранее судимый мужчина, который неоднократно обращался к проповеднику за помощью. Как выяснилось позже, именно он рассказал о своем благодетеле приезжим знакомым - выходцам из кавказского региона.

«Полученная информация заинтересовала злоумышленников. Проникнув в дом иностранца, они связали его, после чего начали избивать и душить шнуром. Причиненные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью - мужчина умер от асфиксии. Завладев деньгами и другими ценными вещами убитого, злоумышленники скрылись», - рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: пп. 6, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой). Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в конце апреля правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве американского пастора.