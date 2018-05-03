Пограничники не пустили в Украину пропагандистов Кремля, которые ехали «освещать» годовщину трагедии в Одессе

Сторонников «Русского мира» из Италии и Чехии выслали из аэропорта «Борисполь» обратными рейсами.

Первого мая Государственная пограничная служба не позволила въезд в Украину трем враждебно настроенным лицам – гражданам Италии, Чехии и РФ. Все они направлялись в Украину «освещать» события второго мая в Одессе.

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Как сообщает пресс-служба ГПСУ, граждан Италии и Чехии не пропустили через границу в аэропорту «Борисполь» на основании информации, которая поступила от других правоохранительных органов. Указанные лица, как отмечается, лживо освещали события, которые происходили в Украине в течение последних лет.

«В частности гражданин Италии под видом фотографа в свое время находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на так называемом телевидении «Оплот TV». В программах он озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на Востоке Украины. А не пропущенный в Украину гражданин Чехии оказался журналистом политического издания, который также искажал информацию и ложно освещал события, происходящие в Украине. Конечно, надеяться на непредвзятость данных «журналистов» во время освещения событий 2 мая в Одессе не стоило», - отмечается в сообщении.

Еще одного гражданина России сотрудники ГПСУ не пропустили уже по результатам беседы, ведь он не смог подтвердить цель своей поездки. Россиянин прибыл с двумя детьми якобы как представитель фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издательства.

Всех троих иностранцев возвратили обратными рейсами.

Напомним, накануне, второго мая, в Одессе отмечали четвертую годовщину трагических событий второго мая. В связи с этим в городе были задействованы усиленные меры безопасности.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали - около трехсот. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, где также погибли люди.