Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор "титушке" Крысину до 23 мая

Соответствующее решение коллегия судей приняла по просьбе адвоката обвиняемого Татьяны Гнатюк.

Апелляционный суд города Киева отложил до 15.30 23 мая рассмотрение жалобы на решение суда первой инстанции о назначении Юрию Крысину наказания в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение коллегия судей приняла по просьбе адвоката обвиняемого Татьяны Гнатюк.

По ее словам, соглашение с клиентом о предоставлении юридической помощи она заключила 25 апреля и не успела ознакомиться со всеми материалами дела. Она попросила суд предоставить не менее 10 дней для этого ознакомления.

В то же время прокуроры попросили назначить следующее заседание не ранее 15 мая, чтобы Дарницкий районный суд столицы, который рассматривает в отношении Крысина другое уголовное производство, предоставил разрешение привезти Крысина в Апелляционный суд.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 мая, в судебном заседании Крысин отказался от услуг государственного адвоката, поскольку у него заключены договоры о защите, в частности, с адвокатом Гнатюк.

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*** В ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева «титушки» убили журналиста Веремия. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который добивал битой раненого журналиста, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.

Прокуратура обжаловала решение Шевченковского райсуда и просит назначить Крысину 6 лет лишения свободы.