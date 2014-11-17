На этой неделе циклон ухудшит погоду в Украине

Сегодня в Украине удержится преимущественно сухая погода, лишь на западе пройдут дожди, а в Карпатах - с мокрым снегом.

Об этом пишет сайт opogode.

18 ноября циклон, который зародился над Италией, достигнет Украины и поэтому начнутся осадки. 18.11 - на юге, севере, западе и в центре, 19.11 - во всех областях, а на юго-западе ожидаются сильные осадки, 20.11 - везде, кроме северо-востока, 21.11 осадки ослабеют, а в течение 22-23.11 воцарится высокое атмосферное давление и будет преобладать сухая воздушная масса.

Температура воздуха будет постепенно снижаться. Днем она составит 0-7 градусов тепла, ночью от 4 тепла до мороза. С 20.11 похолодает на несколько градусов, ночью ожидается 2 тепла - 4 мороза. В конце недели -2-8, местами до -10-12 градусов, днем во второй половине недели температура воздуха снизится до 3 мороза - 4 тепла.

Местами будут возникать туманы.

В Киеве осадки наиболее вероятны 18, 19 и 20 ноября, в остальное время - преимущественно без осадков. Температура воздуха в столице составит ночью 0-4 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла, во второй половине недели похолодает до небольших морозов.