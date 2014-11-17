Жители оккупированной части Луганщины выходят на протесты против террористов - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Гуманитарная ситуация на территориях, подконтрольных боевикам, обостряется», - отметил он.

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«Вчера в Краснопартизанске состоялся массовый стихийный сход граждан, которые выражали недовольство действиями террористов. В частности люди возмущены отсутствием денежного обеспечения и продуктов», - сказал Лысенко.