Медики в Украине снова станут военнообязанными

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на и.о министра здравоохранения Украины Василия Лазоришинца.

По его словам, медицинский персонал будет браться на военный учет по профилю подготовки и включаться в мобилизационный резерв.

«До сих пор остается неурегулированным вопрос участия гражданских врачей в предоставлении помощи военным, раненным в зоне АТО. Мы столкнулись с проблемой, когда хирурга высшей категории документально оформляют как фельдшера, как низший медперсонал. Так не должно быть, и мы эту ситуацию исправим в ближайшее время», - сказал Лазоришинец.

Он подчеркнул, что последние шесть лет в большинстве медицинских вузов не было военных кафедр и сегодня есть пробелы с соответствующими знаниями среди гражданских врачей. Однако, по словам руководителя министерства, уже подготовлены соответствующие нормативно-правовые акты, которые урегулируют этот вопрос.

Читайте такжеВ медицинских ВУЗах Украины восстанавливают военную подготовку врачейЛазоришинец также подчеркнул, что гражданских врачей активнее будут готовить к предоставлению помощи раненым и населению в военно-полевых условиях.

По его мнению, современный уровень подготовки и квалификация медиков уже должны учитывать опыт, приобретенный военной медициной во время АТО. По поручению Минздрава Украины уже внесены соответствующие изменения во все учебные программы, касающиеся включения военно-медицинских вопросов в разделы: «Внутренняя медицина», «Хирургия», «Нейрохирургия», «Ортопедия и травматология», «Эпидемиология» и др.

Как сообщал УНИАН, ранее советник президента Украины по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец заявила, что в Украине каждый врач должен пройти военно-медицинскую подготовку.