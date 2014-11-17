СБУ на Донбассе задержала группу боевиков "ДНР"

Как сообщили в пресс-центре СБУ, группа боевиков задержана вблизи города Волноваха (Донецкая обл.).

По имеющимся данным, трое задержанных входили в состав незаконных вооруженных формирований "ДНР". Все они жители Донецка.

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"Еще одного активного участника террористической организации "ДНР" контрразведчики СБУ задержали в районе Краматорска. Установлено, что задержанный, 27-летний житель Донецкой области, прошел спецподготовку в Донецке и входил в состав одного из незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Во время задержания у злоумышленника изъяты диверсионные орудия.