СБУ на Донбассе задержала группу боевиков "ДНР"
01:54, 17 ноября 2014Общество
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Служба безопасности Украины в результате совместной спецоперации контрразведки и батальона "Киев-2" задержала боевиков "ДНР"
СБУ на Донбассе задержала группу боевиков / vk.com
Как сообщили в пресс-центре СБУ, группа боевиков задержана вблизи города Волноваха (Донецкая обл.).
По имеющимся данным, трое задержанных входили в состав незаконных вооруженных формирований "ДНР". Все они жители Донецка.
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"Еще одного активного участника террористической организации "ДНР" контрразведчики СБУ задержали в районе Краматорска. Установлено, что задержанный, 27-летний житель Донецкой области, прошел спецподготовку в Донецке и входил в состав одного из незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
Во время задержания у злоумышленника изъяты диверсионные орудия.
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