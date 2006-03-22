Ехануров жалеет, что пустил россиян

Премьер-министр, первый номер списка блока «Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ считает, что Украина не должна была разрешать российским экспертам проводить дополнительные проверки своих молокозаводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Запорожье во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса.

«Есть ошибка, что мы допустили россиян на проверку наших предприятий, потому что наши предприятия сертифицированы российскими специалистами. Не надо было этого делать», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце января этого годя Россия ввела ограничения на ввоз украинской молочной продукции, объясняя это низким ее качеством. После длительных переговоров Украина согласилась на то, чтобы российские эксперты провели дополнительные проверки украинских молокоперерабатывающих заводов.