Боевики захватили помещение завода в Горловке

В оккупированной террористами Горловке боевики захватили производственное помещение завода «Реахим».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в областной главк поступило сообщение о том, что в Горловке боевиками захвачено производственное помещение ООО «Реахим».

В настоящее время правоохранителями по данному факту открыто уголовное производство по ст.341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий либо сооружений).

Читайте такжеВ Донецке боевики захватили банк Ахметова - милицияСправка УНИАН. Основной вид деятельности Горловского завода «Реахим» - это производство пластификаторов (дибутилфталат, ЭДОС-М, димер альфа-метилстирола, олигомер СМС 60/40), которые являются обязательными добавками при изготовлении резинотехнических изделий, поливинилхлорида, лакокрасочной продукции, эпоксидных смол, полимерных материалов, линолеума, синтетических масел и др. продуктов химической промышленности.

Завод является также производителем химических компонентов для приготовления холодно-твердеющих смесей, выпускает химические отвердители для современного литейного производства. Также предприятие освоило выпуск бутилацетата, широко применяемого в лакокрасочной промышленности и в настоящий момент является единственным производителем указанных выше продуктов в Украине.