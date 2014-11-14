Боевые действия превратили Горловку в город-призрак (фото) - очевидцы

Некогда оживленный город областного значения Горловка (Донецкая область) превратился в безлюдный населенный пункт с пустыми улицами и дорогами.

Об этом говорят очевидцы, которые по каким-либо причинам вынуждены были посетить город, передает 06242.

«Сегодня ездила в Горловку. Впечатление – удручающее. Город пустой. Если раньше – это торговый Вавилон, движение и людей, и транспорта, то сейчас в 11:00 – дорога свободна абсолютно. На полупустом от покупателей оптовом рынке лазают люди в камуфляже с нашивками “Беркут”, в шапках-кубанках с крестом на затылке», – написала в Facebook жительница Донецка.

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По ее словам, все, с кем ей удалось побеседовать, задают один и тот же вопрос: когда в город вернется Украина?

«Тяжелая для восприятия картина. Укрепления, земляные валы, разрушенные мосты, осколки в дорожном полотне, дороги, перекрытые разрушенными путепроводами, с вывернутой арматурой, напоминающей открытый перелом и т.п.», – рассказал донетчанин, следовавший в Мариуполь через Горловку.