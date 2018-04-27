В Подольском суде Киева проходят обыски

Обыски проводят сотрудники СБУ, САП и НАБУ.

Служба безопасности совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Подольском райсуде Киева.

Эту информацию подтвердила спикер СБУ Елена Гитлянская, сообщает "Украинская правда".

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По ее словам, Служба безопасности совместно с САП и НАБУ проводят следственные действия в суде. О деталях пообещала сообщить после их завершения.

В руководстве аппарата Подольского райсуда отказались комментировать ситуацию.

Ранее в СМИ сообщили, что обыски проходят по делу о получении взятки заместителем руководителя аппарата и двумя судьями Подольского райсуда, отмечает издание.

Сообщалось, что обыски проходят и по месту жительства фигурантов.

Как сообщал УНИАН, в Луцке 25 апреля задержали трех должностных лиц горсовета, в том числе заместителя городского головы, в рамках уголовного производства по факту вымогательства неправомерной выгоды от гражданина в сумме 17 тысяч долларов за содействие в узаконивании и регистрации права собственности на уже построенный индивидуальный жилой дом в Луцке.