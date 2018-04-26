В Луцке задержали на взятках трех чиновников горсовета и председателя суда

Чиновники требовали $17 тысяч за права собственности на дом.

В Луцке 25 апреля задержали трех должностных лиц горсовета, в том числе заместителя городского головы, в рамках уголовного производства по факту вымогательства неправомерной выгоды от гражданина в сумме 17 тыс. долл. за содействие в узаконивании и регистрации права собственности на уже построенный индивидуальный жилой дом в Луцке. Чиновников задержали во время получения ими очередного транша неправомерной выгоды в размере 7 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, денежные средства и другие вещественные доказательства изъятые во время осмотра места происшествия.

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Кроме того, в ходе документирования преступных действий заместителя Луцкого городского головы установлен факт его посредничестве во время вымогательства Председателем одного из судов области неправомерной выгоды от гражданина за вынесение положительного решения во время судебного рассмотрения уголовного производства.

Председателя суда также задержали сегодня, 25 апреля, во время получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. долл.

Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для сбора доказательной базы для последующего привлечения к уголовной ответственности причастных должностных лиц за совершение данного преступления, а также обыски по месту работы и месту проживания фигурантов, в ходе которых денежные средства, которые ранее передавались частями в качестве неправомерной выгоды, найденные и изъятые.

Решается вопрос о задержании фигурантов производства в порядке ст. 208 УПК Украины. Ранее в Луцке в кабинете заместителя председателя Луцкого городского совета Александра Рачкова правоохранители провели обыски.

Как сообщал УНИАН, ранее НАБУ задержало сотрудника СБУ на взятке в $47 тысяч.