Киевского экс-судью Билыка обязали внести 140 тысяч гривень залога и носить браслет

Билык подозревается в посредничестве при получении взятки.

Суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более 140 тыс. грн. экс-судье Голосеевского райсуда Киева Александру Билыку, подозреваемому в посредничестве при получении взятки судьей этого суда Андреем Новаком.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Соломенского райсуда Киева.

«26 апреля судья Александр Бобровник, рассмотрев ходатайство о применении меры пресечения в виде залога в отношении Билыка Александра, удовлетворил ходатайство прокуроров САП.

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Судья применил к подозреваемому Билыку залог в размере 80 прожиточных минимумов, что составляет 140 тысяч 960 гривен», - сообщили в суде.

Также в пресс-службе добавили, что Билыка обязали прибывать к детективу, прокурору или в суд по требованию, не отлучаться из Киева без разрешения суда, сообщать детективу и прокурору или суду об изменении места жительства, носить электронное средство контроля.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля детективы НАБУ задержали судью Голосеевского райсуда столицы во время получения 1 тыс. долларов взятки. Также был разоблачен посредник, которым оказался судья этого же суда в отставке. Позже стало известно, что это судья Новак и бывший судья этого же суда Билык.

По данным НАБУ, судья вымогал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплате ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Свои «услуги» Новак оценил в 8 тысяч долларов, которые передавались ему тремя траншами. Судью задержали в момент передачи последней части суммы.

25 апреля суд избрал Новаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 120 тыс. грн залога.