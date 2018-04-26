Игорь Плохой: чтобы быть честным перед государством, я первым из политиков открыто заявил о втором гражданстве

Чтобы быть честным перед государством, народный депутат Украины IV-VI созывов Игорь Плохой открыто заявил о получении второго гражданства. Об этом он сообщил в эфире телеканала «NewsOne».

«Я – первый политик, который, чтобы быть честным перед государством, открыто заявил, что получил европейское гражданство, и подал документы на рассмотрение Президента о выходе из гражданства Украины, чтобы не нарушать закон. Я понимаю, что требовать честности от государства я смогу, будучи честным с ним», – отметил экс-нардеп.

Также, отвечая на вопрос о состоянии бизнеса и инвестиционного климата в Украине, политик сказал, что в государстве должны быть открытые правила.

«Государство должно устанавливать октрытые правила. Я сейчас занимаюсь привлечением иностранного капитала в Украину. Если бы не было созданных чиновниками сложностей, то мы бы давно могли отказаться от помощи МВФ и других доноров», – уверен Игорь Плохой.