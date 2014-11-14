Боевики обстреливают Авдеевку, погибли двое украинских военных и трое мирных жителей
18:45, 14 ноября 2014Общество
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Комбат территориальной обороны сообщил, что стреляют и по блокпостам, и просто по городу.
REUTERS
В Авдеевке в результате обстрелов боевиков погибли двое украинских военных и трое мирных жителей.
Об этом сообщил командир 40-го батальона территориальной обороны «Кривбасс» Николай Колесник на своей странице в Facebook.
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«В Авдеевке уже двое погибших военных, трое гражданских. Лупят и по блокпостам, и просто по городу», - написал он.
«Вот такое перемирие-прекращение огня», - добавил комбат.
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