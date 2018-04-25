Александр Третьяков: Министра по делам ветеранов нужно назначить не позднее начала июня

Третьяков отметил, что идея создания профильного ведомства для ветеранов имеет значительную поддержку в обществе, о чем свидетельствуют данные социологического опроса.

Для того, чтобы новосозданное Министерство по делам ветеранов начало эффективно работать, его руководителя нужно назначить не позднее начала июня этого года.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, председатель Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

«Новосозданный орган не сможет начать эффективную работу без первого лица ведомства. Для того, чтобы Министерство по делам ветеранов заработало с 1 января 2019 года, в соответствии с действующим законодательством, руководитель этого ведомства должен быть назначен не позднее конца мая - начала июня этого года. Тогда мы будем иметь достаточно времени для качественной подготовительной работы по созданию министерства», - отметил народный депутат.

Третьяков отметил, что идея создания профильного ведомства для ветеранов имеет значительную поддержку в обществе, о чем свидетельствуют данные социологического опроса.

«Это означает, что люди понимают необходимость изменений в государственной политике по отношению к ветеранам», - подчеркнул он.