Прокуратура открыла дело за нападение на журналистов программы "Гроші" у дома Данилюка под Киевом

Во время съемки фасада дома министра финансов на журналистов напали охранники дома, а затем председатель элитного городка пытался сбить оператора внедорожником.

Бориспольская местная прокуратура открыла уголовное производство после нападения на журналистов программы "Гроші", когда те проводили съемку дома министра финансов Украины Александра Данилюка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"В субботу, 21 апреля, в Бориспольском районе журналистам телеканала «1+1» директор садового общества мешал проводить съемку. По данному факту Бориспольским ОП ГУ НП в Киевской области внесены сведения в журнал единого учета", - говорится в сообщении.

После того как прокуратура установила, что полиция не открыла уголовное производство после внесения сведений в журнал единого учета и не начала расследование, Бориспольская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре сообщили, что руководство местной прокуратуры взяло на личный контроль это досудебное расследование.

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Как заявили в пресс-службе "1+1", препятствование деятельности было осуществлено в отношении журналистов программы "Гроші" во время расследования, в рамках которого проводились съемки элитной недвижимости министра финансов Украины Александра Данилюка - коттеджа в частном городке «Царское село» под Киевом. В этом месте, по данным пресс-службы, проживает министр, пока его родственники находятся за границей.

"Журналистская группа проводила видеофиксацию, находясь на территории, свободной для посещения общественности, и не заходя на частную территорию владельца. Как только журналисты начали снимать с тротуара фасад дома на телефон, на них напали люди, которые представились охранниками", - сообщили в "1+1".

По данным пресс-службы, "охранники" стали запрещать съемку, пытались выбить телефон из рук корреспондента, а затем якобы председатель элитного городка схватил оператора и душил его. При этом трижды пытался сбить его на внедорожнике.

По информации пресс-службы "1+1", сотрудники канала объясняли охранникам, что являются журналистами, а также показали соответствующее удостоверение мужчине, который представился председателем городка.

"Редакция программы "Гроші" расценивает это происшествие как покушение на жизнь журналистов и препятствование их законной профессиональной деятельности. По этому поводу сразу после инцидента журналисты обратились в полицию. Сотрудники "Грошей" подали заявление в полицию на основании статьи 171 Уголовного кодекса Украины о препятствовании журналистской деятельности", - сообщили в "1+1".

Напомним, на днях было опубликована информация о том, что министр финансов Украины Александр Данилюк в 2017 году приобрел в Лондоне квартиру за 766 тыс. фунтов стерлингов (28,8 млн грн), однако не указал ее в своей декларации. Официальных средств на приобретение этой недвижимости чиновник не имел.