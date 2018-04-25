Прокуратура открыла дело за нападение на журналистов программы "Гроші" у дома Данилюка под Киевом
Бориспольская местная прокуратура открыла уголовное производство после нападения на журналистов программы "Гроші", когда те проводили съемку дома министра финансов Украины Александра Данилюка.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"В субботу, 21 апреля, в Бориспольском районе журналистам телеканала «1+1» директор садового общества мешал проводить съемку. По данному факту Бориспольским ОП ГУ НП в Киевской области внесены сведения в журнал единого учета", - говорится в сообщении.
После того как прокуратура установила, что полиция не открыла уголовное производство после внесения сведений в журнал единого учета и не начала расследование, Бориспольская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
В прокуратуре сообщили, что руководство местной прокуратуры взяло на личный контроль это досудебное расследование.
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Как заявили в пресс-службе "1+1", препятствование деятельности было осуществлено в отношении журналистов программы "Гроші" во время расследования, в рамках которого проводились съемки элитной недвижимости министра финансов Украины Александра Данилюка - коттеджа в частном городке «Царское село» под Киевом. В этом месте, по данным пресс-службы, проживает министр, пока его родственники находятся за границей.
"Журналистская группа проводила видеофиксацию, находясь на территории, свободной для посещения общественности, и не заходя на частную территорию владельца. Как только журналисты начали снимать с тротуара фасад дома на телефон, на них напали люди, которые представились охранниками", - сообщили в "1+1".
По данным пресс-службы, "охранники" стали запрещать съемку, пытались выбить телефон из рук корреспондента, а затем якобы председатель элитного городка схватил оператора и душил его. При этом трижды пытался сбить его на внедорожнике.
По информации пресс-службы "1+1", сотрудники канала объясняли охранникам, что являются журналистами, а также показали соответствующее удостоверение мужчине, который представился председателем городка.
"Редакция программы "Гроші" расценивает это происшествие как покушение на жизнь журналистов и препятствование их законной профессиональной деятельности. По этому поводу сразу после инцидента журналисты обратились в полицию. Сотрудники "Грошей" подали заявление в полицию на основании статьи 171 Уголовного кодекса Украины о препятствовании журналистской деятельности", - сообщили в "1+1".
Напомним, на днях было опубликована информация о том, что министр финансов Украины Александр Данилюк в 2017 году приобрел в Лондоне квартиру за 766 тыс. фунтов стерлингов (28,8 млн грн), однако не указал ее в своей декларации. Официальных средств на приобретение этой недвижимости чиновник не имел.