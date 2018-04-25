Кровавое ДТП в Кривом Роге: местные депутаты отказались рассматривать вопрос проверки перевозчиков

Лишь 16 депутатов из 55 присутствующих на сессии поддержали инициативу вынести на повестку дня вопрос проверки местных маршруток.

На сегодняшней сессии горсовета Кривого Рога депутаты отказались рассматривать вопрос о проверке частных перевозчиков.

Перед началом сессии одна из депутатов предложила внести в повестку дня вопрос о том, чтобы заняться проверкой перевозчиков в Кривом Роге, сообщает krivbass.city. Причиной этому стали частые ДТП с участием маршруток в городе, а также недавнее ДТП, в котором погибли 10 пассажиров маршрутки.

Читайте такжеСтало известно, сколько пострадавших в резонансном ДТП в Кривом Роге еще остаются в больнице"Мы требуем проверить соблюдение условий договоров перевозчиками на перевозку пассажиров, техническое состояние транспорта, есть ли страхование пассажиров, заключены ли трудовые договоры с водителями маршруток, наличие договоров про аренду. Про результаты проверок горсовет должен отчитаться на майской сессии", - предложила депутат Людмила Бурман.

Однако за это предложение проголосовали лишь 16 депутатов из 55 присутствующих на сессии.

В свою очередь в Днепре полиция все же устроила проверки. Правоохранители не нашли ни одной маршрутки, где бы все было в порядке. Водителям-нарушителям полицейские выписывали штрафы - 680 гривен. Как сообщает ТСН, с начала года на городских маршрутах зафиксировали более полутысячи нарушений.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса. 8 человек погибли на месте происшествия, еще двое в больнице.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ. В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который спровоцировал смертельное ДТП. 20 апреля решением суда его взяли под стражу без права внесения залога.