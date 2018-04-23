На Закарпатье арестовали несовершеннолетнего по подозрению в резонансном убийстве 15-летнего парня (видео)

Апелляционный суд Закарпатской области продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 13 мая.

Апелляционный суд Закарпатской области удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры области и признал незаконным решение суда, которым 14-летнему подозреваемому в убийстве 15-летнего юноши из села Нижняя Апша Тячевского района изменена мера пресечения в виде содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Согласно сообщению, сегодня, 23 апреля, выступая в судебном заседании, прокурор отметил, что, рассматривая 5 апреля ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей, суд не имел права отпускать юношу домой, поскольку, в соответствии с предыдущим решением суда, он должен был содержаться под стражей до 13 апреля.

«Поэтому Апелляционный суд Закарпатской области, согласившись с доводами прокурора о незаконности, необоснованности и немотивированности отменил решение Ужгородского горрайонного суда и принял собственное, которым продлил срок содержания под стражей до 13 мая», - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках досудебного расследования подозреваемый будет направлен в психиатрическую больницу для проведения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

В прокуратуре отметили, что первоочередная квалификация данного преступления по ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное противоправное причинение смерти другому человеку. Согласно санкции данной статьи, юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

По данным Главного управления Нацполиции в Закарпатской области, 14 марта 14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм девятиклассник умер на месте.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса("умышленное убийство"). Подозреваемый в совершении преступления был задержан.

Согласно информации прокуратуры, 5 апреля суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест (без применения электронных средств контроля) и отпустил юношу домой, несмотря на то, что в соответствии с предыдущим решением суда, он должен был содержаться под стражей до 13 апреля.

10 апреля прокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Закарпатской области по поводу решения суда первой инстанции.

Как сообщал УНИАН, убийство вызвало бурную реакцию местных жителей - около 500 человек, вышли на протест, поскольку главный подозреваемый не выполнял даже решения суда о круглосуточном домашнем аресте, а свободно гулял по селу. Более того, местные настаивают, что у этого подозреваемого был сообщник, которого полиция не задержала. Из-за беспорядков на место событий выехало все руководство закарпатской полиции во главе с руководителем полиции Романом Стефанишиным. Правоохранители забрали главного подозреваемого в участок, поскольку разъяренная толпа была готова совершить самосуд.