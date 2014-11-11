В МИД заявили, что доверяют миссии ОБСЕ в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"Мы ценим сотрудничество с миссией ОБСЕ, у нас нет оснований не доверять миссии ОБСЕ", - сказал он.

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Перебыйнис предостерег от "необдуманных выпадов" в сторону миссии ОБСЕ, поскольку она выполняет очень важное задание.

Он отметил, что ОБСЕ является единственным источником информации о том, что происходит на территориях, захваченных террористами.

"Информация, которая была обнародована сегодня некоторыми СМИ, что эта миссия почти наполовину заполнена представителями Российской Федерации, не соответствует действительности", - добавил Перебыйнис.

Он отметил, что в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сейчас работает 268 международных наблюдателей, представляющих 39 государств-участников ОБСЕ, и из них только 18 человек являются гражданами РФ. Перебыйнис отметил, что по правилам ОБСЕ отдельное государство-участник может направить в специальную мониторинговую миссию не более, чем 10% от численности этой миссии.

Он также отметил, что в Мариуполе присутствовали 25 членов специальной мониторинговой миссии, среди которых лишь 3 являются гражданами РФ, а остальные представляют 16 государств-участников ОБСЕ. "Поэтому я хотел бы предостеречь от таких необдуманных выпадов в сторону ОБСЕ, поскольку эта миссия выполняет сейчас очень важную роль, очень важная задача, и, кроме нее, некому выполнять", - добавил представитель МИД.

Как сообщалось, по данным СМИ, наблюдатели ОБСЕ, которые 10 ноября встречались с представителями Украины и России в "Совместном центре контроля и координации", обнародовали информацию о месте дислокации украинских военных.

Таким образом, российские военные узнали подробности расположения тяжелой артиллерии и танков украинских силовиков в районе села Карловка Донецкой области,

Сегодня, 11 ноября, в СНБО заявили, что украинская сторона обеспокоена разглашением отдельными представителями мониторинговой миссии ОБСЕ информации о дислокации украинских подразделений в зоне проведения АТО и надеется, что такие случаи в дальнейшем не будут повторяться.

Время в ОБСЕ отрицали, что раскрывали информацию о расположении позиций украинских войск.

"Мы не раскрываем позиций украинских военных", - заявил спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.