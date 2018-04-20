Администрация СИЗО Симферополя решила отправить активиста Балуха в карцер - правозащитники

В карцере украинец Владимир Балух будет находиться трое суток, но пока его еще туда не перевели.

Администрация СИЗО оккупированного Симферополя приняла решение о помещении украинского активиста Владимира Балуха в карцер «за нарушение правил внутреннего распорядка».

Как говорится в сообщении «Крымской правозащитной группы» в Facebook, об этом активист рассказал своему адвокату, который посетил его сегодня.

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«В карцере украинец будет находиться трое суток. Решение о помещении человека в карцер принимает комиссия из сотрудников СИЗО. Заключенным, которые находятся в карцере, запрещается переписка, свидания, кроме свиданий с адвокатом, а также приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. Они не имеют права получать посылки и передачи, а пользоваться спальным местом можно только в специально отведенные ночью часы», - отмечают правозащитники.

При этом, по их информации, на сегодняшний день Балух в карцер еще не переведен, так как существует очередь на отбывание такого наказания из-за переполненности СИЗО.

Как сообщал УНИАН, осужденного в оккупированном Крыму подконтрольной Кремлю "властью" украинского активиста Балуха пытаются психически сломать.

ФСБ России задержала его 8 декабря 2016 года, заявив, что на чердаке его дома найдены патроны и несколько тротиловых шашек.

Адвокаты и правозащитники активиста заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - вывесил флаг Украины в своем дворе.

В августе 2017 года «суд» вынес ему приговор - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

14 марта 2018 года подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» изменил приговор активисту. Судья удалил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также к выплате штрафа в размере 10 тыс. рублей.

19 марта на знак протеста против вынесенного ему приговора Балух объявил голодовку. После объявления голодовки активист только пьет воду и чай.