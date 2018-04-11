Осужденный в Крыму украинский активист Балух отказался прекращать голодовку

Состояние здоровья Балуха, осужденного в оккупированном Крыму по сфабрикованному делу, ухудшается, он осунулся и сильно похудел.

Украинский активист Владимир Балух отказался прекращать голодовку, которую он начал 19 марта в знак протеста против несправедливого и незаконного приговора, вынесенного ему крымским "судом" за "хранение боеприпасов".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Крымская правозащитная группа".

"В Крыму "Раздольненский районный суд" рассматривает по существу третье уголовное дело, сфабрикованное против Балуха. Адвокаты активиста на заседании "суда" 11 апреля 2018 года представили доказательства фальсификации дела, но судья это проигнорировала", - говорится в сообщении.

Правозащитники также сообщают, что состояние здоровья Балуха ухудшается, он осунулся, сильно похудел.

"На заседании суда Владимир выглядел болезненно, ему приходилось держаться за решетку", - говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание назначено на 15 мая 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд" Крыма до 19 июня оставил Балуха в СИЗО. МИД Украины выразил протест РФ из-за отказа "суда" изменить меру пресечения украинском активисту. Балух содержится в СИЗО по решению "суда", который рассматривает третье сфабрикованное дело, возбужденное в августе 2017 года, за якобы избиение начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко.

Справка УНИАН. ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, заявив, что на чердаке его дома обнаружены патроны и несколько тротиловых шашек.

Адвокаты и правозащитники заявляют, что активист стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - он вывесил флаг Украины в своем дворе.

В августе 2017 года "суд" вынес ему приговор - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн) по делу о незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были обнаружены на чердаке его дома.

14 марта 2018 года подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд Крыма2 изменил приговор активисту. Судья удалил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также к выплате штрафа в размере 10 тыс. рублей.

19 марта Балух объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора. После объявления голодовки активист только пьет воду и чай.