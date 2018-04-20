Судебное заседание по делу о смертельном ДТП в Кривом Роге будет частично закрытым

Суд частично удовлетворил ходатайство адвоката подозреваемого о закрытости процесса, мотивируя это тем, что диагноз подозреваемого является врачебной тайной.

Судебное заседание в уголовном производстве против водителя легковушки, которого подозревают в совершении ДТП с девятью погибшими в Кривом Роге, будет частично закрытым.

Такое решение 20 апреля принял Бабушкинский райсуд Днепра, передает Радио Свобода.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство адвоката подозреваемого о закрытости процесса, мотивируя это тем, что диагноз подозреваемого является врачебной тайной.

Судья принял решение о закрытом режиме той части судебного заседания, где будет идти речь о состоянии здоровья подозреваемого.

Суд также разрешил представителям СМИ присутствовать в зале, делать заметки и вести запись с помощью портативных устройств, но запретил онлайн-трансляции.

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Это решение касается также тех представителей СМИ, которые находятся в зале заседаний Саксаганского райсуда Кривого Рога.

Заседание в Бабушкинском райсуде Днепра 20 апреля проходит в режиме видеоконференции с Саксаганским райсудом Кривого Рога, куда доставили подозреваемого. Планируется, что на этом заседании суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. 18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний потерпевший.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который нанес смертельное ДТП.