Гройсман и Гриневич открестились от книги о сексе для школьников

Полностью эта книга называется "Откровенный разговор об "этом". И позиционируется при продаже как "первый учебник про секс для вашего ребенка".

Книга о сексуальном воспитании "Откровенный разговор об "этом" не имеет рекомендации Министерства образования и науки.

Об этом подчеркнула министр образования и науки Лилия Гриневич во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет Украинская правда.

Вопрос о наличии такого "грифа" поднял народный депутат Олег Мусий, задав вопрос об этом премьер-министру Владимиру Гройсману.

Мусий поинтересовался, почему в школах изучается книга "Про это" и какое отношение имеет к этому Министерство образования и науки и правительство в целом.

При этом депутат заявил, что эта книга является "популяризация гомосексуализма в детском возрасте и растление малолетних".

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Мусий не уточнил, откуда у него информация о том, что эти книги читают в школах детям.

"Вы говорите такие вещи, что мне аж неудобно слушать. Это не является политикой правительства. О чем вы говорите?" – отреагировал на это Владимир Гройсман.

Полностью эта книга называется "Откровенный разговор об "этом". И позиционируется при продаже как "первый учебник про секс для вашего ребенка".

В описании определен возраст ребенка: от 3 до 5 лет, от 6 до 8 лет, от 9 до 12 лет. Также указывается, что "книга предназначена для деток младшего и середньешкольного возраста".

После Гройсмана слово предоставили министру образования и науки Лилии Гриневич.

"МОН не имеет никакого отношения к этой книги и никогда не рекомендовало ее для учебного процесса", – заверила она, добавив, что на книге не указано, что она рекомендована министерством.

"Кстати, эта книга уже второй раз переиздается в Украине. Впервые ее издали в 2008 году. Это иностранное издание, – рассказала Гриневич.

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У нас есть много разных книг. Министерство образования не осуществляет проверку всей детской литературы. Мы проводим проверку методических пособий и учебников, которые идут в школы.

Те, кто перевел эту книгу несут ответственность за нее. Родители должны внимательно смотреть, какие книги дают читать детям".

В книге "Откровенный разговор об "этом" действительно есть раздел о сексуальном влечении, где в том числе рассказывается о гетеросексуальных и гомосексуальных отношениях.