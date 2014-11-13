Украина обошла Россию в антикоррупционном рейтинге

Об этом свидетельствуют данные некоммерческой деловой ассоциации TRACE International, передает РБК-Украина.

Читайте такжеЭкономист рассказал, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины больше, чем война

Эксперты TRACE International (международная ассоциация, которая помогает компаниям соответствовать антикоррупционному законодательству) совместно с американским аналитическим центром Rand Corporation представили новый индекс по оценке коррупционных рисков. TRACE Matrix фиксирует ситуацию со взяточничеством во всех странах.

Самой некоррумпированной страной мира была признана Ирландия. Второе место заняла Канада, на третьем месте Новая Зеландия, четвертое - у Гонконга, пятое - у Швеции. В первую десятку самых некоррумпированных стран также вошли Финляндия, Сингапур, Япония, Германия и США. Грузия оказалась на 11 месте.

По данным TRACE Matrix, Россия отстала от Украины на 2 строчки - она заняла 134 место среди 197 стран. При этом Польша находится на 31 месте, Беларусь - на 74. Соседями Украины по рейтингу стали африканская страна Джибути (131) и Аргентина (133).

Страны оценивали по четырем основным критериям: как бизнесу приходится взаимодействовать с властями страны, какие в этом государстве существуют антикоррупционные законы и как они применяются на практике, насколько прозрачна госслужба и государственные процедуры и существует ли возможность общественного контроля за всеми этими процессами - в том числе и со стороны СМИ. В результате TRACE Matrix представляет собой индекс с областью значений от 1 до 100: чем выше число, тем выше риски, ассоциированные с коррупцией, в каждой конкретной стране мира.

Из 100 возможных баллов Украина набрала 64, что говорит о наличии в стране довольно высоких рисков для бизнеса, связанных с коррупцией. Если говорить об отдельных факторах, то худший результат у Украины по взаимодействию бизнеса с властью - 69 пункта из 100. Этот показатель оценивается на основании того, как часто предпринимателям приходится вступать в контакт с чиновниками разных уровней и соответственно, как часто возникает ситуация, в которой возможна дача взятки. За антикоррупционное законодательство Украине присудили 52 балла.

По версии TRACE Matrix самыми рискованными странами, с точки зрения коррупции, являются Камбожда, Узбекистан, Ангола, Йемен и Нигерия.