Порошенко создал Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в соответствии с указом, Национальный совет будет готовить президенту Украины предложения, касающиеся определения и совершенствования антикоррупционной стратегии, будет осуществлять системный анализ состояния предотвращения и противодействия коррупции, эффективности реализации антикоррупционной стратегии, мер, предпринимаемых для предотвращения и противодействия коррупции.

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Кроме того, задачей Национального совета является подготовка и предоставление главе государства согласованных предложений по улучшению координации и взаимодействия между субъектами, которые принимают меры в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Нацсовет будет оценивать состояние реализации рекомендаций Группы государств против коррупции (GRECO), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСР), других ведущих международных организаций относительно предотвращения и противодействия коррупции, повышения эффективности международного сотрудничества Украины в этой сфере.

Комментируя указ, заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив отметил, что главной целью деятельности совета является долгосрочная стратегическая поддержка и разработка внедрения антикоррупционной политики.

«Президент является гарантом Конституции, а коррупция сейчас представляет прямую угрозу государственному устройству Украины. Поэтому президент берет на себя ответственность за борьбу с коррупцией», - подчеркнул заместитель главы АП.

Он подчеркнул, что принятие отдельных законов, несмотря на их важность, только закладывает основы противодействия коррупции.

«Необходимо обеспечить постоянный контроль, совершенствование, мониторинг антикоррупционной политики с привлечением общественности. Это является подтверждением тезисов, задекларированных президентом, что касается максимального привлечения общественности к развитию Украинского государства», - отметил Шимкив.

В состав Национального совета будут входить 17 членов. девять из них будут представлять общественность - это шесть представителей общественных объединений, которые имеют опыт подготовки антикоррупционных предложений, представитель Всеукраинской ассоциации местного самоуправления и два представителя объединения предпринимателей. Также в состав Национального совета войдут представители Совета судей, Кабинета министров и Верховной Рады.

Национальный совет будет проводить свои заседания один раз в два месяца.

Заместитель главы АП подчеркнул, что во всех странах мира вопрос постоянного мониторинга и совершенствования антикоррупционной политики является долгосрочной стратегической задачей.