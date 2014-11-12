Голодомору предшествовало более пяти тысяч антисталинских восстаний крестьянства - историк

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Историк Владимир Вятрович объясняет: «Бытует миф об отсутствии сопротивления украинских крестьян большевистским грабителям накануне и во время Голодомора. Но даже в те страшные времена тысячи украинцев боролись, в частности, с оружием в руках отстаивали свое право на свободу и жизнь».

По данным историков, украинские крестьянские восстания 1930-1932 годов поставили под угрозу реализацию планов Сталина. Режим боялся, что украинский сопротивление приведет к его падению: ведь в первом полугодии 1932 года 56% протестных выступлений в СССР приходились на Украину. Поэтому диктатор нанес страшный удар в ответ, каким стал искусственно организованный голод.

Читайте такжеЭксперты считают, что Голодомор 1932-33 годов имеет психологические последствия для современной Украины«Вспоминая миллионы жертв этого страшного преступления, следует особо упомянуть тех, кто до последнего оказывал сопротивление. Благодаря каждому из этих людей, нас не уничтожили как народ в 33-м. А память о них делает нас непобедимыми сегодня», - отметил Вятрович.

Как напомнили в Украинском институте национальной памяти, центром сопротивления большевистской политике коллективизации и форсированной индустриализации стало украинское село. В 1930 году в Украине произошло более 4 тыс. массовых протестных выступлений, в которых приняли участие, по оценкам исследователей, около 1,2 млн. человек. За первые 7 месяцев 1932 года органы ГПУ (главное политическое управление) зафиксировали в УССР более 900 выступлений, что составило 56 % всех антивластных выступлений в СССР. Тогда же из колхозов вышли 41 200 крестьянских хозяйств, около 500 сельских советов отказывались принимать нереальные планы хлебозаготовок.

«Голодающие крестьяне нападали на зернохранилища, где хранилось отобранное у них зерно, саботировали работу колхозов, а с усилением произвола и вызванного им голода, взялись за оружие: в 1932 году зафиксировано более 1000 актов вооруженного сопротивления режиму», - отметили в пресс-центре и добавили: «Это стихийное сопротивление и стал основой обвинений в подготовке весной 1933 года восстания в Украине, которые были использованы оккупационными властями как оправдание убийства голодом».

*** Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина вспоминает жертв Голодомора. В этом году Украинский институт национальной памяти поддержал традицию, начатую Общественным комитетом по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине. Соответственно, мероприятия по случаю 81-й годовщины Голодомора будут посвящены в частности памяти тех, кто оказывал сопротивление геноциду. Национальные памяти мероприятия пройдут под лозунгом «Голодом убивали нашу свободу. Непокоренные в ‘33-м - непобедимы!».