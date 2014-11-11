На Харьковщине задержали россиянина, который вез ящик патронов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, мужчину задержали на посту ГАИ в городе Валки в ночь на 9 ноября.

Во время досмотра автомобиля «Хюндай», которым ехал 36-летний россиянин, в салоне возле правого переднего сидения милиционеры обнаружили металлический ящик, в котором находилось 700 патронов калибра 7,62 мм. Изъятые боеприпасы направлены на исследование. Следователь Валковского райотдела милиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). На данное время гражданин России задержан, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Работники милиции устанавливают цель приобретения и перевозки патронов.

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«Благодаря своевременному выявлению работниками милиции опасного груза правонарушитель не смог вывезти боеприпасы на территорию Киевской области», - отметили в милиции.