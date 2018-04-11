В Украине началась масштабная спецоперация "Граница-2018"

В рамках операции пограничники будут проверять субъекты авиационной деятельности, поезда, движущиеся к границе, места возможного скопления контрабандных товаров и грузов.

Сегодня по инициативе и под руководством Госпогранслужбы началась совместная специальная пограничная операция "Граница-2018".

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Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, спецоперация продлится до 30 ноября. Она направлена ​​на снижение уровня противоправной деятельности на границе, в том числе противодействие нелегальной миграции, незаконному перемещению подакцизных товаров, контрабанде наркотических веществ, оружия и боеприпасов.

Кроме подразделений пограничного ведомства, в операции примут участие подразделения взаимодействующих структур, ВСУ и пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций, а именно Frontex, Eubam, Interpol, Europol.

"Со вчерашнего дня начался подготовительный этап операции. В течение ближайших дней украинские пограничники проведут встречи с представителями пограничных служб сопредельных стран, в частности Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы. Вместе с коллегами уточнятся вопросы взаимодействия в ходе пограничной операции и возможности увеличения интенсивности совместных патрулирований. Кроме того, на региональных уровнях будет продолжаться подготовка по созданию межведомственных координационных и мобильных групп для совместных действий во время основного этапа операции", - сказано в сообщении.

В ходе проведения операции предусмотрены внезапные действия резервов Госпогранслужбы на наиболее активных участках границы и в пунктах пропуска, повышение плотности охраны государственной границы за счет привлечения к службе курсантов Национальной академии ведомства, применение общих межведомственных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска. Воздушный мониторинг приграничных районов и линии границы будет проводиться с применением пограничной (в том числе беспилотной) авиации.

Также пограничники совместно с представителями взаимодействующих структур будут проверять субъекты авиационной деятельности за пределами контролируемых пограничных районов, поезда, движущиеся к границе, места возможного накопления контрабандных товаров и грузов. К тому же, кроме пограничных служебных собак будут применяться взаимодействующие кинологические подразделения, будет осуществляться патрулирование морской и речных участков и тому подобное.