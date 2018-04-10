В Одессе русофилы провели акцию, приурочив ее к годовщине освобождения города от нацистов (видео)

К Аллее Славы пришли более 50 человек, большая часть которых пенсионеры.

В Одессе на Аллее Славы, расположенной в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, участники пророссийских митингов на Куликовом поле, провели свою акцию, приурочив ее к годовщине освобождения города от фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером более 50 человек, большая часть которых пенсионеры, пришли к Аллее Славы. Выстроившись в несколько рядов, они пошли по ней к монументу Неизвестному матросу. Руководил шествием известный в Одессе активный участник мероприятий на Куликовом поле Ибрагим Морис, который заблаговременно анонсировал «общий сбор» в парке Шевченко в социальных сетях.

На Аллею Славы также пришли несколько десятков представителей украинских патриотических организаций.

Стронники Антимайдана несли впереди большой плакат с красной надписью «Наши освободители», под которой фотография с большим количеством фотографий советских солдат.

Во время движения они пели советские песни: «Катюшу», «Вставай, страна огромная», «День победы» и т. д., а также периодически скандировали: «Одесса – город-герой!», «Слава городу-герою Одессе!», «Слава павшим!», «Спасибо деду – за победу!», «Мы не заткнемся перед властным гадом!».

Проукраинские активисты, в свою очередь, скандировали: «Слава Украине!», «Украина – превыше всего!».

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Подойдя к вышеназванному монументу, участники акции возложили к его подножию цветы, Морис произнес речь и некоторые адепты "русского мира" начали читать стихи. В это время патриоты через усиливающую аппаратуру включили Гимн Украины, что вызвало недовольство среди оппонентов, некоторые из которых закрыли уши руками.

Покинули Аллею Славы пророссийские активисты также организованно, распевая песни и выкрикивая речевки.

Между представителями обеих сторон возникала словесная перепалка. В столкновение конфликт не перешел – общественный порядок поддерживало очень много полицейских.

Среди участников обеих акций были полицейские в ярких жилетах – так называемые переговорщики, которые, обращаясь к представителям обеих сторон, предупреждали открытую агрессию.

Полицейские проводили сторонников Антимайдана до остановки общественного транспорта, подождав, пока те не уедут из парка.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе отмечают 74-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Общественный порядок обеспечивают более 1,5 тыс. правоохранителей, в местах проведения массовых акций установлены фильтрационные пункты.

Напомним, 10 апреля 2017 года в Одессе полиция задержала 16 человек на Алле Славы во время массовой акции по случаю Дня освобождения города от фашистских захватчиков в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, где между украинскими патриотами и антимайдановцами произошел конфликт.

Тогда были задержаны 15 проукраинских активистов и один человек, придерживающийся противоположных взглядов. Во время задержания у активистов были изъяты несколько дымовых шашек.