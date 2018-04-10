Укравтодору на заметку: ТОП-5 самых дорогих автобанов Европы (видео)

Первые в Украине платные автобаны собираются строить уже в следующем году.

В Верховной Раде приняли законопроект, разрешающий создавать в Украине платные дороги. Какой будет стоимость проезда ими – пока неизвестно.

Но можем сравнить, сколько стоит прокатиться платными магистралями в европейских странах. Ведь в большинстве из них пользование автобанами оплачивается водителями. В соседней Польше, например, проезд участком 280 км от Кракова до Вроцлава стоит чуть больше 8 евро.

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А вот в Италии и Испании чуть ли не самые дорогие автомагистрали в Европе. За пользование 300 км итальянских шоссе водитель платит свыше 55 евро. В Испании есть трасса длиной в 347 км, проезд по которой составляет 36,55 евро. В Германии придется заплатить 5-15 евро за проезд экологическими зонами.

Во многих странах существует абонемент на проезд по платным дорогам – виньета (vignette). В Швейцарии она выдается минимум на 14 месяцев и стоит 40 швейцарских франков (33 евро).

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