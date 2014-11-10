Комбата роты батальона «Прикарпатье», котрого обвиняют в дезертирстве, посадят в СИЗО

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что 7 ноября военной прокуратурой Южного региона Украины в ходе расследования уголовного производства сообщено о подозрении командиру роты 5-го батальона территориальной обороны "Прикарпатье".

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 402 (неповиновение), ч. 2 ст. 404 (сопротивление начальнику) УК Украины.

В этот же день суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении меры пресечения в отношении подозреваемого в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 2 месяца, с определением залога.

Как сообщают в ГПУ, следствие собрало достаточно доказательств о том, что указанный военнослужащий совместно с группой подчиненных открыто и умышленно отказался выполнить письменный приказ командования о возвращении подразделения к исполнению обязанностей военной службы в зоне АТО.

"Кроме этого, продолжая оказывать сопротивление начальнику, он отдал приказ подчиненным совершить насилие в отношении представителей Военной службы правопорядка с применением оружия, после чего самовольно отбыл с подразделением к месту постоянной дислокации в Ивано-Франковскую область", - сообщают в ГПУ.

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"Во время незаконного перемещения с места выполнения боевой задачи в зоне АТО в город Ивано-Франковск военнослужащие указанного батальона, кроме штатного вооружения, вывозили без какого-либо оформления и учета гранатометы, гранаты и другие боеприпасы, происхождение и место получения которых военнослужащие подразделения объяснить не смогли", - говорят в ГПУ.

В настоящее время военная прокуратура Западного региона расследует 5 уголовных производств в отношении пяти военнослужащих батальона "Прикарпатье", которые не прибыли к месту службы.

В действиях четырех из них имеются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 402 (неповиновение), и в одной - ч. 1 ст. 407 (самовольное оставление места службы) УК Украины, на основании чего им объявлено о подозрении. Место нахождения других устанавливается.