На период Пасхальных праздников пограничники усилили меры безопасности на юге Одесской области
На юге Одесской области пограничники усилили меры безопасности на период Пасхальных праздников.
Читайте такжеВ Украине на Пасху будут дежурить почти 22 тысячи силовиков и 14 тысяч спасателей
Как сообщил УНИАН помощник начальника Измаильского пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник Игорь Перегняк, во время Пасхальных праздников государственная граница Украины и контролируемые пограничные районы будут охраняться в усиленном режиме.
В частности, на участок ответственности Измаильского отряда, в пределах Болградского, Ренийского, Измаильского и Килийского районов области, уже направили дополнительные резервы, технику и необходимые средства.
«Определены дополнительные задачи по поддержанию режима госграницы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска, недопущения контрабандной и другой противоправной деятельности. В службе будут активно использоваться технические средства и служебные собаки. На речном участке усилено патрулирование пограничных катеров», - сказал Перегняк.
Также пограничники взаимодействуют с представителями СБУ и Нацполиции, осуществляют тщательную проверку документов и транспортных средств, которые находятся вблизи государственной границы.
Одесская область граничит с Молдовой и Румынией.