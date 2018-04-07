На период Пасхальных праздников пограничники усилили меры безопасности на юге Одесской области

На участок ответственности Измаильского отряда, в пределах Болградского, Ренийского, Измаильского и Килийского районов области, уже направили дополнительные резервы, технику и необходимые средства.

На юге Одесской области пограничники усилили меры безопасности на период Пасхальных праздников.

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Как сообщил УНИАН помощник начальника Измаильского пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник Игорь Перегняк, во время Пасхальных праздников государственная граница Украины и контролируемые пограничные районы будут охраняться в усиленном режиме.

В частности, на участок ответственности Измаильского отряда, в пределах Болградского, Ренийского, Измаильского и Килийского районов области, уже направили дополнительные резервы, технику и необходимые средства.

«Определены дополнительные задачи по поддержанию режима госграницы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска, недопущения контрабандной и другой противоправной деятельности. В службе будут активно использоваться технические средства и служебные собаки. На речном участке усилено патрулирование пограничных катеров», - сказал Перегняк.

Также пограничники взаимодействуют с представителями СБУ и Нацполиции, осуществляют тщательную проверку документов и транспортных средств, которые находятся вблизи государственной границы.

Одесская область граничит с Молдовой и Румынией.