В Одессе во время празднования Пасхи порядок будут обеспечивать более тысячи правоохранителей

Пасхальные богослужения пройдут в 63 храмах города.

В Одессе во время празднования Пасхи 8 апреля порядок будут обеспечивать более 1 тыс. правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время совещания в мэрии заявил руководитель департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета Виктор Кузнецов.

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По его словам, общественный порядок будут поддерживать около 1,1 тыс. полицейских и бойцов Национальной гвардии, а также 165 сотрудников указанного департамента.

Он отметил, что созданы девять групп быстрого реагирования, в составе которых – представители возглавляемого им департамента, а также инспекции по благоустройству и спасательно-водолазной службы.

Сотрудники коммунального учреждения «Муниципальная стража» предпримут меры по недопуску транспорта в парково-рекреационные зоны города.

Пасхальные богослужения пройдут в 63 храмах города. С 4 по 7 апреля состоится костюмированная пасхальная реконструкция.

Дежурство будет обеспечено в парке им. Тараса Шевченко, на мемориале 411-й батареи, на пляжах «Аркадия», «Ланжерон, «Отрада», «Лузановка» и т. д.