Гастарбайтер Саакашвили: одиозный политик нашел работу в Европе

Новым местом работы Саакашвили стала академия спикеров Нидерландов.

Выдворенный из Украины лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили устроился на работу в Нидерландах.

Об этом одиозный политик написал на своей странице в Facebook. Новым местом работы Саакашвили стала академия спикеров Нидерландов.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они поразили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", - написал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Саакашвили окончательно проиграл в Украине суды относительно предоставления статуса беженца.

Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. С декабря прошлого года Михеил Саакашвили судился против ГМС Украины за отказ предоставить ему статус беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите.

12 февраля правоохранители задержали экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили в Киеве, в ресторане «Сулугуни», и вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.