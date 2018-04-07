На Пасхальные праздники дежурство будут нести более 7 тысяч спасателей

В случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники.

На Пасхальные праздники будут нести дежурство более 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости это количество возрастет вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сообщается, что на период празднования Пасхи, начиная с 9 часов 7 апреля до 9 часов 10 апреля, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы. Непосредственно в Пасхальную ночь и 8 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквах на всей территории Украины.

Усиленная готовность сил и средств службы к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности свечей и лампадок, во время богослужений.

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В этот период будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В целом 7 апреля на круглосуточном дежурстве находится около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники.

Кроме того, организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Пасхальных праздников, и на случай совместных действий, если возникнут чрезвычайные ситуации

Также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится авиация ГСЧС (самолет Ан-26 и вертолет "Еврокоптер").